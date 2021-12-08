東森購物8日公布11月營收，在多通路及自營商品經營策略奏效帶動下，11月合併營收(含草莓網、熊媽媽買菜網)達28.3億元，月增26%，稅前獲利2億元，創下22年以來單月歷史新高。

累計1~11月合併營收258.6億元，年增16.6%，累計合併稅前淨利19.2億元，年成長達25%，每股稅後純益（EPS）15.8元，相較去年同期增加3.2元，超越2020全年EPS14.11元，東森購物表示，今年全年EPS可望突破17元。

隨著疫情趨緩，東森購物網的雙11檔期業績開紅盤，創下單日業績5.4億元，11月網路業績年成長36％，1~11月網路業績年增53％。

東森購物以多元通路並進發展的經營模式，帶動營收穩定成長，獲利能屢創新高則來自持續開發多項自營商品，並以好吃、美麗、健康為主軸，替消費者提供更好的產品及服務。

東森購物自營商品業績目前占了35％營收，並占整體獲利65％，其中又以食品類成長最多，自營食品從2017年至今約成長114％，熱銷品TOP10產品包含萬歲牌堅果、晶華牛肉麵、料理之王料理包、安怡奶粉、泰山橄欖油、阿一牛肉麵、西班牙橄欖油、台安醫院養生沖泡飲等，10大商品創下2.38億元業績，佔自營食品整體營收61％，顯示國人對於網購食品的需求大幅增加。

展望未來，東森購物表示，隨著業績穩定成長，東森購物網北中南的物流中心也積極展開規畫，為紓解雙11帶來的倉儲壓力，位在楊梅已經完工的物流一倉已提早啟用因應，以滿足旺季需求。中部的台中倉預計規劃8000坪使用空間，採用自動化物流設備，提供東森購物網及東森寵物雲倉儲使用；另外高雄南部倉、花蓮東部倉也都在規畫之中。

看準年終購物潮，東森購物網「雙12」活動已從12月1日正式展開，祭出組團消費拿回饋、送紅包、消費滿額抽獎等活動，刺激買氣。東森購物電視通路推出「1212購給利」活動，12月12日當天祭出回饋50％東森幣無上限的優惠，當晚8~10點47台公益晚會LIVE商品，更以100％東森幣無上限回饋給會員，同時舉辦「攜手送愛心」公益活動，消費者購買1件商品，東購將捐出50元現金，認購年菜捐贈給弱勢團體。

迎接聖誕節即將到來，東森購物網特別結合台北、新北、桃園捷運車廂推出「東森購物聖誕列車拍照活動」，即日起至12月20日民眾與捷運車內東森購物廣告合影並上傳東森購物網投稿，並於12月24日到明年1月10日投票期間邀請朋友至各人上傳之照片按讚投票，得票前100名參賽者即可獲得優質獎品，上網投票還可獲得東森幣回饋，從雙11買氣觀察，東森購物網看好第四季業績，勢必再創佳績。