僑泰高中參加全國技藝競賽獲3金手11優勝，獲獎數，中區私校第一。（僑泰高中提供／黃國峰台中傳真）

全國高中技藝競賽成績出爐，僑泰高中獲3金手11優勝，獲獎數，中區私校第一，日前參賽選手凱旋歸來，董事長蔡玉堂、校長温順德及家長會長賴富源等人，特別在校門口迎接，還請來學校的獅鼓隊助陣，現場氣氛熱鬧。

僑泰高中指出，獲得中餐烹飪金手獎第3名的吳駿瑋，國中時就是技藝班，但因為貪玩，常到學務處報到，來到僑泰後，也常與老師發生摩擦，但老師們並沒有因而放棄他，也發現他有餐飲天份，且思考靈活，決定加以培訓，在師長們的循循善誘下，他也逐漸修正了自己的態度，努力投入練習，才能在此次比賽，獲得第三名佳績。

另獲得電腦繪圖金手獎的黃靖紋，因練習太投入，導致在暑假時大病一場，開學後迷失了目標，欲振乏力，指導老師吳季霖於是將她的電腦從選手室移至導師室，就近關懷與指導，才讓她重回軌道。

而獲服裝製作金手獎的任婕則說，自己從小就喜歡動手實作，國中變裝活動時幫同學用不織布手縫了一件洋裝，讓老師和同學都很訝異，這份成就感也促使她朝服裝之路邁進。

校長温順德表示，技藝競賽是一段艱辛的歷程，也是最好的學習與成長經驗。恭喜得獎的孩子們，努力耕耘終於嚐到甜美的果實；也嘉勉未獲獎的孩子們，為了夢想而奮戰到最後一刻，都在人生旅程中留下難以抹滅的印記。

橋泰高中此次獲獎的同學共有：吳駿瑋（中餐烹飪金手獎第三名）、黃靖紋（電腦繪圖金手獎第四名）、任婕（服裝製作金手獎第四名）、陳信諺（職場英文優勝）、張桂菁（烘焙優勝）、江宛儒（餐飲服務優勝）、王守豐（汽車修護優勝）、周裕桓（汽車修護優勝）、吳汶珊（電腦修護優勝）、林駿憲（鉗工優勝）、涂詠筑（服裝製作優勝）、劉家瑄（幼兒教具製作優勝）、陳幼婕（美髮優勝）、黃霈潔（美髮優勝）等14人。