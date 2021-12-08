《空軍雜誌》（Air Force Magazine）6日報導，美國中央司令部（CENTCOM）官員強調，該單位轄區所涵蓋的中東、中亞區域，對北京政府的全球戰略十分重要，但也承認在最新《全球態勢評估》（Global Posture Review，GPR）的指導下，部署於當地的兵力將有所減少。

在「美國空軍協會」（Air Force Association）舉辦的線上講座「作戰中的航太戰士」（Air and Space Warfighters in Action）中，美國中央司令部（CENTCOM）作戰主任格林柯維奇（Alexus Grynkewich）少將表示，中國大陸計畫透過一帶一路發展政策，於中亞、歐洲、中東、波斯灣、非洲等區域提升海外軍事能力，目標是「調整全球秩序」。

而在執行此類政策時，中國大陸將無可避免地進入中東和中亞地區，加上其有約50%的石油和天然氣原料來自中亞，更進一步加強當地在北京政府眼中的重要性，而若中東和中亞對中國大陸很重要，「那它們對美國來說也應該很重要」。

因此格林柯維奇認為，在考量中央司令部兵力部署時，高層應考慮到中國大陸的全球戰略，而非僅將其看作區域強權。不過他也承認，無論如何，美國於中東和中亞的駐軍不可能像過去10年來一般，將有一定程度的減少。

格林柯維奇指出，過去曾駐防在阿富汗的2個空軍戰機中隊，目前已被正式調離中央司令部指揮，不會部署於其他中東基地，與其搭配的空中加油機隊及情監偵（ISR）資產也一同離去；未來當地將採用動態軍力部署（Dynamic Force Employment, DFE）概念，即根據當地需求調動部隊，如過去美軍會持續讓該司令部獲得1個航空母艦打擊群的支援，但未來該類型單位將視情況「來來去去」。