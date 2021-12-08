大陸網紅周揚青和羅志祥(小豬)分手後，人氣和事業都一飛衝天，反之小豬則是形象和事業都跌入谷底，沉寂1年多近日才復出歌壇，而周揚青7日曬出超兇辣照，罕見解放豐滿身材，短短不到1天就吸引7萬多人按讚。

周揚青近日穿上一套黑色亮皮連身洋裝，低胸緊身剪裁，讓她S曲線身材畢露，豐滿雙峰和傲人事業線一覽無遺，而她坐下後，裙子變得更短，性感腿根整個看光，讓她自己也直呼「辣妹cool！」

周揚青露火辣好身材。(圖／翻攝自周揚青IG)

而周揚青罕見解放隱乳好身材，引來不少網友留言，「大冬天的想辣死我」、「也太美了」，還有人虧她的舊愛羅志祥「羅會後悔一輩子」，連好友許維恩也表示：「老公～～衣服多穿點～會冷」。

周揚青去年和小豬分手時，爆料他私生活淫亂，導致男方形象和事業一落千丈，而她則因為自然不做作個性，接到不少工作機會，除了錄製綜藝外，連帶自創的品牌生意也直線攀升，最近更當起經紀人，簽下閨密愷愷、也是庾澄慶的外甥女。

小豬則是沉寂1年多後，日前推出新歌《TRAP GAME》復出，也將擔任花蓮跨年演唱會壓軸嘉賓，把復出首秀獻給家鄉。