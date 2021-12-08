基隆火車站第二月台近來漏水嚴重，下雨時天花板不斷滴水，地面擺滿水桶接水，導致乘客進出相當不便。基隆火車站表示，漏水來自通風井，因正上方市府正興建轉運站所致，已請施工單位研議解決方案，明天上午將再次會勘。

基隆火車站啟用至今7年，突發生嚴重漏水問題，自9月東北季風來臨，每逢下雨車站內就會下起小雨，其中第二月台最為嚴重，有5處漏水點，地面擺滿近10個水桶接水，雖設有「小心地滑」告示牌，但仍具危險性。

基隆火車站長應志清表示，基隆火車站為全台第一座半地下化車站，月台上方有多處通風井設施，目前通風位置上方，正好是基隆市政府城際轉運站施工區，施工時必須先將通風井拆除，導致雨水滲透到月台層，9月有與市府及建設公司等單位討論，並派人員常駐，盡量讓月台保持乾燥，明天上午也將再次舉行會勘，盤點受損器具，以及補救措施。

觀銷處長曾姿雯補充說明，轉運站部分工程與火車站月台緊密結合，其中有一部分通風口相互連結，因應工程必須暫時切除，近期基隆雨勢偏大，雖有防護措施，雨水仍從縫隙溢入，導致月台有滴水狀況，已立即要求建商改善，並進行防護措施。