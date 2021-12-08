零售業者搶攻虛實整合商機，資訊工業策進會數位轉型研究所(資策會數位所)輔導方舟智慧、全家(5903)運用零售場域建構全台唯一「3D導購廊道」，展示3D虛擬消費創新技術，整合線下線上購物情境，為台灣便利商店巿場創造消費新體驗。

受新冠肺炎(COVID-19)疫情及數位化消費行為普及影響，愈來愈多零售業者搶攻虛實整合商機，資策會數位所輔導方舟智慧、全家便利商店運用零售場域建構全台唯一「3D導購廊道」於今(8)日舉辦發表會，展示3D虛擬消費創新技術。

全家便利商店表示，「全家」致力邁向科技零售業，將店舖做為跨領域、跨產業的科技實驗平台，此次十分榮幸在資策會輔導下，提供店舖作為新科技的測試場域，試營運期間的寶貴經驗，更將成為「全家」汲取消費者需求、邁向科技零售業的元素之一；方舟智慧採用群創光電AM MiniLED面板及瑞艾科技AI影像辨識、虛擬機器人技術，建立AI互動螢幕，於全家便利商店忠孝光復店率先導入AI虛擬小幫手及3D導購廊道，整合線下線上購物情境，創造台灣便利商店巿場消費新體驗。