片商提前舉辦「搶先首映場」。（威視提供）

累積8.21億點擊率的現象級泰國BL劇《只因我們天生一對》繼日本、泰國、香港公布上映消息後，由原班人馬攜手推出的電影版《2gether電影版：只因我們天生一對》終於確定在12月24日正式登台，因應粉絲期待，片商將提前於全台15家威秀影城舉辦限量2500個座位的「搶先首映場」，並贈送獨家應援扇，讓粉絲搶先一睹BrightWin大銀幕甜蜜灑糖。

2位天菜男主角Bright和Win，憑藉著帥氣的外表與超甜的自然互動紅遍亞洲，其中飾演高冷校草的泰中美3國混血Bright年僅23歲，就以高挺帥氣的外型讓不少粉絲為之瘋狂，IG已有近千萬的驚人追蹤數，活潑又討喜的個性更讓他受封為「亞洲國民男友」；Bright在台灣的威力也不容小覷，不僅官方帳號多次登上台灣推特搜尋排行榜冠軍，熱情的粉絲甚至在去年Bright生日時，集資舉辦個人專屬展覽。而寵粉的他雖然爆紅後片約不斷，在得知戲劇將推出電影版時非常興奮，特別抽空拍攝加碼片段，看完電影成品後更開心大讚：「電影依然很暖心，也重溫了舊時光，大家看完一定會很開心！」

自上週片商公布上映資訊後，獲得粉絲們熱烈迴響，感動直呼「終於等到了」，並私訊灌爆粉專詢問詳細上映資訊。為了回應粉絲們的殷切期待，片商將於正式上映前，搶先於20日在全台15家威秀影城舉辦限量2500個座位的「搶先首映場」，將於10日中午12點在威秀影城獨家開賣。此外，凡購買此搶先首映場的觀眾，即可獲得《2gether電影版》獨家應援扇乙個，數量有限，售完為止。更多詳細資訊請至威視電影及威秀影城粉絲專頁查詢。