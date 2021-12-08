顏思齊於1621年在現今雲林縣水林鄉登陸，並於水林、北港地區設置10寨，水林因此成為「開台第1庄」。今年適逢開台400周年，雲林縣政府特別規畫系列活動，8日完成10寨地標設置，10寨各有其歷史典故，民眾可按圖索驥，遙想400年前披荊斬棘的開台情境。

400年前顏思齊率眾來台開墾，並於古笨港地區即水林、北港一帶設10寨，目前水林鄉水北村顏厝寮還保有顏思齊遺跡，包括易守難攻馬蹄型聚落、7角井等，北港鎮北港圓環也設有顏思齊紀念碑，記錄1621年大航海時代的足跡。

縣文化觀光處文資科長張力元表示，10寨的主寨、後寨、左寨、右寨、糧草寨及海防寨，分別位於水林鄉的顏厝寮、水北村、王厝寮、土間寮、後寮埔。前寨、哨船寨、撫番寨、北寨，則在北港鎮的興化店庄、船頭埔庄、府番仔庄、大北門庄。

張力元說，以往大家只知道有10寨，卻不清楚其地點，文化觀光處透過學者專家考據，找出10寨大略位置，設置地標與解說牌，民眾可按圖索驥探訪，順便了解古地名與現今地名的關聯，寓教於樂，非常適合全家同遊。

張力元解釋，主寨為顏思齊居住所在地，為日後來台屯墾顏氏漢人主要聚集的部落，故以姓氏取名為「顏厝寮」。當時顏思齊為了提升10寨抵禦外敵的防禦力，將各寨築建成特殊攻防設計、易守難攻囊底巷的「馬蹄型部落」。

10寨中最北端的北寨，位於現今北港鎮大北里，主要負責監控荷蘭人的行動，當時荷蘭人與平埔族人經常進行鹿皮交易，但因顏思齊與鄭芝龍的勢力龐大，荷蘭人只好沿著牛挑灣溪繞行，避免與顏、鄭正面衝突。