台東市果菜批發市場多項設施及場地配置無法與時俱進，台東縣府爭取1500萬預計2022年動工改建。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市果菜批發市場多項設施及場地配置無法與時俱進，台東縣府爭取1500萬預計2022年動工改建。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

營運逾30年的台東市果菜批發市場，許多設施及場地配置無法與時俱進，台東縣政府協助爭取經費1500萬，翻新改善外側攤位區環境、讓購物動線更為順暢。台東縣長饒慶鈴與市長張國洲8日前往瞭解改建相關規畫，期盼整修後給攤商、採買者有更好的工作及購物環境。

狹窄的走道及攤位，舊有雨遮等，多項設施已不符合現有需要。饒慶鈴指出，台東市果菜批發市場是市區重要的批發蔬果場地，早在1988年就遷到現址營運，原有農產品分貨場因年久失修導致環境髒亂，未來將針對漁會側邊的零售攤位全面翻新，臨資源回收廠側的攤位做雨遮及既有設施改善，總共改善約30個攤位環境，提供消費者更優質的購物品質。

市公所經建課長朱盈豪說明，果菜市場分為蔬果批發及農漁牧在地特色零售攤販兩部分，目前因攤位區建築物年久失修，考量攤商及消費民眾安全，並改善既有環境，此次主要施作項目包括將原有攤位重新整理為作業場所、在原有攤位外部設置購物體驗區，配合已規畫的冷凍庫工程外觀形式，採用鋼構鋼承板斜屋頂設計，形成雨遮式購物廊道，另也進行既有結構物與排水設施改善等，提供顧客及攤商更完善的購物場所。

張國洲感謝饒慶鈴及縣府團隊以及市民代表會的支持；他說，過去中央核定均為部分小額費用，1500萬元可以說是果菜市場設立以來最大筆的補助經費，希望完成後能改善現有攤商做生意環境，讓民眾購買蔬果時更方便舒適。

據了解，台灣農業經營以小農為主，農產品的販售大多需透過販運商、農會共同運銷或是直接送至鄰近的批發市場交易，所以果菜批發市場負有農產品集中、均衡及分散之重要功能，在農產運銷過程中占有重要地位。