高雄大發工業區某金屬工廠日前不法繞流偷排鵝黃色廢水，遭高市府環保局舉發，水質檢驗報告顯示，廢水中含有重金屬鉻、鎳等有害健康物質，且嚴重超標，環保局勒令該工廠清洗作業程序停工，並將依違反水汙染防治法移送法辦，行政處分目前初估將裁罰500萬元，刑法部分，最重可處業者5年有期徒刑，併科罰金1500萬元。

環保局表示，近期接獲民眾反映大寮區上寮排水幹線有水色異常狀況，沿線追查後發現，某金屬工廠外雨水溝箱涵流出大量鵝黃色廢水，該工廠應將其製程廢水經處理後，再透過汙水下水道系統納入大發工業區汙水處理廠，但該金屬工廠卻未依規定正常操作，而是將廢水透過管線繞流排放至廠外雨水溝。

環保局會同該工廠人員進廠稽查，發現該金屬工廠將未經處理的廢水貯存於10噸塑膠暫存桶內，再利用管線繞流排放至廠外雨水溝，並流至上寮排水幹線，汙染當地水質，環保局人員立即於廠外排水溝採集水樣送驗分析。

水質檢驗報告顯示，廢水的pH值僅3.2水質偏酸，懸浮固體物242mg／L、標準值30mg／L，COD化學需氧量1060mg／L、標準值100mg／L，重金屬鉻3.06mg／L、鎳1.37mg／L均超標，由於鉻及鎳屬有害健康物質且超過標準，後續將以水汙染防治法移送偵辦。

目前環保局已勒令該金屬工廠清洗作業程序停工，依水質超過放流水標準的倍數核計，行政處分目前初估將裁罰500萬元，刑法部分，最重可處業者5年有期徒刑，併科罰金1500萬元。