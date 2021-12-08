經濟部能源局於12月8日在台大醫院國際會議中心舉行「110年經濟部節能標竿獎暨推動能源教育標竿獎」表揚大會，中龍鋼鐵公司公用設施處榮獲銀獎，由生產部門副總經理陳建州代表接受經濟部能源局頒獎。

陳建州表示，中龍公司藉由導入AI人工智慧元素，開發智能化系統與管理工具，如應用於廢熱回收增設有機朗肯循環(ORC)發電機，來提升蒸氣回收效率以優化自發電量等多項措施，自98年至109年已完成161項減碳專案，總投資額高達89億元，累計減碳量已達193萬噸，相當於4961座大安森林公園每年的吸碳量，對整體環境之減碳有極大助益。

另中龍公司公用設施處設有能源調度中心(UDC)，主要為供應水、電、氣等公用流料至全廠的單位，透過即時監控各系統能源產耗狀況，以大數據分析做最適化調整，達到設備履歷、能源審查、計畫提報與追蹤改善等目的，扮演著傳遞內外部節能政策、落實能源管理、節能推動之重要角色，其109年間執行的13項節約能源措施，節能效益總計達3億6千多萬元。

中龍這次獲獎已具體展現積極推動節能減碳、善盡企業社會責任的成果，更象徵永續發展的環保理念，已融入中龍公司各廠處之管理思維及企業文化。中龍公司以「致力技術精進追求成長，持續節能環保及價值創新，成為值得信賴的全球卓越鋼鐵企業」為公司願景。

展望未來，中龍公司亦仍會持續關注最佳可行控制技術的發展，推動節能減碳，為環境保護貢獻心力，建構社會、環境及經濟三贏的永續發展環境。