勇士隊總教練科爾（Steve Kerr）在播客節目Damon & Ratto說：「我認為今年規則改變，射手們沒有那麼多保護了，結果是多出很多沒投進的三分球，那些原本在往年可以賺到犯規，這是我認為命中率下降的原因。」

聯盟近年的三分射手愈來愈多也愈來愈厲害，但今年的整體三分球命中率34.7%是2003-04球季以來的最低，科爾指出是聯盟重要的投籃規則修改，杜絕以賺取犯規為主的不適當投籃動作，不再優待進攻者。如果出手時對手被吹犯規又沒投進，這球就不會算進出手次數，本季因為哨音少了，這些沒進的球因此堆高了出手沒進的次數。

勇士隊三分球命中率37.6%在全聯盟位居第3，僅次於老鷹、黃蜂，場均命中數15.4顆三分球僅次於爵士，所以勇士仍然是擅長投三分球的頂尖球隊。特別是主控柯瑞（Stephen Curry）即將超越名人堂球星雷艾倫（Ray Allen）的史上最多三分球紀錄（2973顆）。

本周四對戰拓荒者之前，科爾也想過是否要讓柯瑞一口氣衝破紀錄（他還需要15顆追平）。「我開車回家的時候考慮過，如果Steph真的投進15顆三分球，他至少單場就砍了45分，我們應該可以大贏一場。若我把他換下場，我就會被當成惡人，但我不換他下場我就是個蠢人，因為他可能會受傷，（讓柯瑞單場追上紀錄）對我來說是雙輸的局面。」聯盟紀錄是克雷湯普生（Klay Thompson ）創下的單場14顆三分球。