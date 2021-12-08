修杰楷換新表了，最近他身穿帥氣合身的西裝，佩戴浪琴表（Longines）Spirit先行者系列腕表亮相，力讚浪琴表的時尚優雅，建議大家可以像他一樣，在聖誕節前夕到浪琴表官網逛一逛，挑一支喜歡的腕表給自己當作禮物。

修杰楷力讚浪琴表Spirit先行者系列鈦金屬腕表優雅時尚，期許自己能更從容、優雅地面對人生的挑戰。（Longines提供）

近來展開斜槓人生的修杰楷，投資餐飲業成為一位成功的創業家，這回他受邀為官網限時獨賣的全新浪琴表Spirit先行者系列鈦金屬腕表站台，以合身西裝搭配浪琴表，果然有「修總裁」的氣勢，期許自己能更從容、優雅地面對人生的挑戰，「創業沒有退路，堅持是成功唯一的路！」

浪琴表Spirit先行者系列腕表向偉大的探險家致敬，今年新款表首度使用鈦金屬打造，更加輕盈耐磨，也更符合Spirit先行者腕表所以詮釋開創先鋒的精神，這也是修杰楷會挑選Spirit先行者腕表的主因，有著自我期許的意味。

浪琴表即起正式在台灣官網推出線上名品店

浪琴表Spirit 先行者系列鈦金屬Nato表帶腕表，40mm，8萬6500元。（Longines提供）

(https://www.longines.com/zh- tw/)，為慶祝官網名品店開幕，在官網限時獨賣全新浪琴表Spirit先行者系列鈦金屬腕表，即起至14日凡購買Spirit先行者系列鈦金屬鍊帶款表，就送快拆式NATO尼龍錶帶一組和皮革隨行表袋，專屬好禮價值超過6000元。