台灣藝大廣電系大一新生高宏權，是P. LEAGUE+新竹街口攻城獅總經理高景炎的兒子，從小因為父親的關係耳濡目染，讓他喜歡上籃球，「我會打球不全因為對這項運動的熱情，爸爸是前職籃球員，小時候總會帶著我一起打球或是到球隊，籃球等於是串連我們父子情感一個緊密連結，我才會有籃球夢。」

或許是承襲了父親高掛球鞋後擔任球評的好口才，高宏權受訪起來侃侃而談，講到欣賞的球員或球隊，也很有想法，「我欣賞拓荒者的利拉德（Damian Lillard）、公鹿隊哈勒戴（Jrue Holiday），他們都很謙虛、做好本份，是我要學習的優點，至於球隊，現在很喜歡公牛隊，他們的球員證明自己是有實力的勁旅。」

高中時高宏權三度肩膀脫臼，去年底動刀治療，後來順利考上台灣藝大並加入籃球校隊，由於目前是球隊替補球員、又是大一，高宏權8日球隊預賽第5戰對台中科大才初登板，在第4節剩6分10秒時上場，4次出手未進，留下2籃板、1助攻、1犯規，他說：「覺得不夠積極，不然應該出手要把握住，很可惜沒進。」此役台灣藝大102比60輕取台中科大，收下第4勝。

和家人感情相當好的高宏權，不少事情出發點都是和親情有關，例如因為小時候和爸爸一起打球的親子時光，讓他決定投入籃球，右手臂有個今年18歲生日當天刺的符號刺青，是來自夏威夷的外公當地土著圖騰，球衣背號25號，則是父親穿過的號碼，「因為爸爸很愛的NBA退役名將普萊斯（Mark Price）就是穿25號，如果他看到我講的這些小故事，或許會很感動喔！」

台灣藝大阿拉薩30分、16籃板，助隊輕取台中科大。（大專體總提供）