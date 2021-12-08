日前，兩岸企業家峰會在南京閉幕，陸委會不僅指責大陸為兩岸正常交流活動製造障礙，也指責大陸懲戒「台獨」頑固分子措施是在干擾台商企業經營，製造「寒蟬效應」。大陸國台辦發言人馬曉光今天（8日）發布「答記者問」稱，兩岸企業界人士用行動證明，加強經濟合作是兩岸互利共贏的必然選擇。民進黨當局長期阻兩岸交流合作，才是刻意進行政治操弄、大搞「綠色恐怖」。

馬曉光表示，2021兩岸企業家紫金山峰會7日以視訊連線方式在南京市和台北市同步舉行。500多位兩岸企業界人士參加論壇，共話兩岸經貿合作大局。在兩岸關係發展受到衝擊的當下，在民進黨當局百般阻撓恐嚇下，兩岸企業界人士用行動證明，加強經濟合作是民心所向、大勢所趨，是兩岸互利共贏的必然選擇。

馬曉光表示，「台獨」分裂勢力及其活動是台海地區和平穩定的最大威脅，是兩岸關係和平發展的最大障礙。依法打擊「台獨」頑固分子及其關聯企業和金主，目的正是為了遏制「台獨」分裂行徑、維護台海和平穩定。

馬曉光表示，從根本上看，這將有利於促進兩岸正常經貿往來，有利於保障廣大台灣同胞的合法權益。堅決反對「獨」分裂，廣大台商台企投資興業才能有安心踏實的環境，兩岸經濟交流合作才能有和平安定的保證。

馬曉光表示，民進黨當局長期阻兩岸交流合作，肆意打壓反對「台獨」、主張統一的團體和人士，是他們刻意進行政治操弄、大搞「綠色恐怖」，世人皆知。無論民進黨當局怎樣歪曲事實、顛倒黑白，都掩蓋不了與「台獨」分裂勢力沆瀣一氣的真實面目。

馬曉光表示，大陸始終是廣大台商台企投資興業的熱土和發展進步的依靠。大陸歡迎支持廣大台胞台企赴大陸投資發展，繼續依法保障合胞合企的合法權益。

馬曉光重申，大陸秉持的「兩岸一家親」理念不會變，率先和台灣同胞分享發展機遇的政策不會變，為台商台企辦實事做好事的舉措不會變。民進黨當局挑撥離間，注定枉費心機。希望廣大台商台企明辨是非，站穩立場，與「台獨」分裂勢力畫清界限，以實際行動參與兩岸經濟合作，推進兩岸關係和平發展、融合發展。