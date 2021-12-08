由西雙版納傣族自治州委、州政府和中鐵昆明局集團有限公司共同主辦的「西雙版納號」冠名列車首發儀式，在昆明南站舉行。州委副書記、州長刀文，州人大常委會主任許家福，州政協主席張興，州委秘書長尹顯紅，常務副州長傅希，副州長劉俊傑，以及雲南省文化和旅遊廳、中鐵昆明局集團有限公司等有關嘉賓出席首發儀式。

中老鐵路西雙版納號列車於12月4日在昆明南站首發，雲南省及西雙版納各界嘉賓在首發通車儀式上慶賀中老鐵路全線通車。(圖/西雙版納州文旅局提供)

刀文在首發儀式上致辭，向所有關心、支持和參與中老鐵路西雙版納段建設的各級領導、廣大建設者們表示衷心的感謝。刀文說，中老鐵路作為「一帶一路」、中老友誼的標誌性工程，從啟動、建設到通車，習近平總書記親自關心、親自部署，親自見證並宣佈發車，讓西雙版納各族群眾真切感受到了中國共產黨中央對邊疆發展的關心和對邊疆人民的厚愛。鐵路的如期通車，把中老兩國更加緊密地聯繫在一起，必將更加有力地促進兩國之間區域聯通、發展融通、民心相通，必將更加有效地帶動沿線地區抓住機遇，開拓創新、加快發展。「西雙版納號」冠名列車是西雙版納以高鐵為載體，打造旅遊文化「移動名片」，創新旅遊宣傳促銷方式的重要舉措，為西雙版納高質量跨越式發展注入了強大動力，搭建了讓更多人進一步瞭解西雙版納、嚮往西雙版納、熱愛西雙版納的新平臺和新窗口,必將進一步擴大西雙版納的知名度和影響力。未來西雙版納州將以「西雙版納號」冠名列車為契機,探索鐵路與旅遊融合發展的新路子,進一步拓展以高鐵沿線城市為主的客源市場，積極打造西雙版納文化旅遊「移動名片」，更好地嚮往返於昆明—西雙版納及沿線各站點間的旅客展示和推廣西雙版納多姿多彩的民族文化和旖旎的自然風光，讓「神奇美麗的西雙版納」這張名片更加靚麗。

西雙版納傣族自治州委副書記、州長刀文。(圖/西雙版納州文旅局提供)

昆明南站前廣場盛大演出西雙版納傣族傳統民族歌舞。(圖/西雙版納州文旅局提供)

首班「西雙版納號」幸運旅客見證歷史性的一刻

「我太高興了，沒想到能成為『西雙版納號』的首位幸運旅客，這份好運將伴隨我們團隊的每一個人，在西雙版納有一個愉快的旅程。」首班「西雙版納號」列車上的首位幸運遊客龍麗珠說。龍麗珠是中鐵昆明鐵路局的退休員工，她一直關注中老鐵路開通運行情況，11月底就約著姐妹們報名參加了火車遊。「座椅軟硬適中，車廂乾淨整潔，乘務員的服務周到暖心，乘坐西雙版納號的體驗很舒適。」12月4日上午9時18分「西雙版納號」列車從昆明出發駛往西雙版納，得知龍麗珠被選為幸運遊客，同一個團隊的人揮舞國旗，興奮地唱起了歌曲《我和我的祖國》。這是龍麗珠和姐妹們的第三次西雙版納行，他們一心想著要坐上火車，欣賞一路的風景到達西雙版納。