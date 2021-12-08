香港女星張柏芝踏入演藝圈23年，戲劇方面有許多經典作品，近年也活躍於綜藝節目，而曾經和謝霆鋒有過一段婚姻，私生活也格外受關注；張柏芝一直以來鮮少曝光和父母相處狀況，雖然她9歲時父母離異，但她和父母感情都不錯，日前她罕見在抖音曬出替父親慶生影片，她像個小女孩依偎在父親懷裡。

張柏芝小時候父母離異，雖然她是跟著母親生活，但她和父親張仁勇一直都有保持聯繫，在她從國外回香港後，和父親相處機會也變多，感情自然也不錯；不過，張柏芝出道後，很保護父母生活，鮮少主動曝光和父母互動點滴，最常見的就是她剛加入演藝圈，有一張她靠在父親肩膀親暱的樣子。

日前張柏芝罕見在抖音曬出替父親慶生影片，她像個小女孩依偎在父親懷裡。(圖/ 摘自張柏芝抖音)

昨（7）日張柏芝在抖音分享帶父親去慶生的影片，透露自己帶著兒子們和父親出遊，享受三代同堂溫馨的氛圍，「我們這有個嘉年華，小孩玩完之後，就跟父親一起過生日，生日快樂」。

影片中，張柏芝依偎在父親懷裡，還特地親吻父親的光頭，但父親張仁勇一臉超冷靜，讓她無奈地說，「我爸爸常常以為我傻的，看他的眼神，沒反應，因為他已經覺得我是瘋癲」；而張柏芝也難得不用像個女強人，能夠在父親懷中當個撒嬌的小女孩就好。