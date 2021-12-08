林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴，衍生出許多案外案，而兩人的感情糾葛，以及林秉樞的人格特質，也成為各界討論的焦點。前立委沈富雄在節目中分析，林秉樞似乎沒有愛過自己的女人，並指他出獄後恐怕照樣不缺女人。沈富雄也呼籲父母應該要提醒自己的女兒如何處理兩性關係；不過，主持人趙少康卻直言沈富雄吹牛，並反問沈富雄是否有和女兒談過。

沈富雄7日在政論節目《少康戰情室》中表示，不只是高嘉瑜，林秉樞所有的女人，每一個都愛他，沒有例外，但他有沒有愛這些女人？他當然說有，而且林秉樞周遭這些女人，除了他翻臉以前，都認為他也愛她們。

沈富雄直言，自己要就這個機會告訴天下的女孩子，妳們不要上當，這個男人從來沒愛過他的女人，「從來沒有」，因為愛女人不是這種愛法，將來他服刑期滿從監獄出來後，「有沒有女人？照樣有，而且比你我還多，飛蛾撲火的女人從來沒少過」。

沈富雄指出，自己日前在臉書上發文，誠心勸告家中有女初長成的父母們，有機會的話，要提醒自己的掌上明珠，她們大概不願意聽，但是總是要講。要提醒她們，男生和女生對感情的處理不一樣，「有時和看到一個男生，真的很愛，要退一步想想看，有多少女生跟妳一樣同樣愛這個男人？這男人能吸引妳的心，他難道不能吸引別人？」

沈富雄還以《安平追想曲》為例，指所有的流行歌、戲劇和小說裡，都是暗中流淚的女人，幾時有看過暗中流淚的男人？這時趙少康忍不住直言，「老沈，你不要吹牛，你敢跟女兒講這個話嗎？」沈富雄回答，「我女兒成長的過程中我在台灣奮鬥」。趙少康表示，「你根本不敢講」，沈富雄則說，「但我會多少講一點，我如果沒講，她萬一有不幸福，我會愧疚」。