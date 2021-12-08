屏縣府陪伴青年創業開辦大店長課程，屏東縣長潘孟安（中）8日親自見證業者多年來的成果。（林和生攝）

由屏東縣政府開辦的大店長課程，2016年至今共培育191位大店長，眾人將在創業路上前仆後繼的努力、歷經苦難才找到方向的寶貴經驗，集結成冊推出新書，8日舉行新書發表會，這除是一套創業工具書外，更是行銷屏東城市品牌的旅遊書，邀請大家大腳走遍國境之南。

新書發表會特地選在大店長課程誕生地「青年學院」舉辦，屏東縣長潘孟安特別感謝創業導師張勝鄉的付出與貢獻，更有感而發地說，7年前此處還是閒置空間，當時便思考如何打造青年築夢的場域，如今發表3本專冊，他期勉屏東子弟們能將屏東軟實力傳遞出去。

其中18歲來到大店長擔任工讀生的王品超，20歲便離職創業，6年來已成為營收上千萬元的執行長；利用「台灣蘿勒」切入歐日市場的樸作良食黃淑女，因大店長課程重新打造品牌，再創事業高峰。

原本只有單店經營的早午餐業者徐皖台，上完課程立刻展店卻經歷慘賠階段，往後在每屆課程都回訓加強營運模式、落實所學知識，至今高屏已擁有10家店。

另將課程內容發揮到淋漓盡致的晨間廚房總監黃義升，讓開創的不只是早午餐店，更成為拓展全球700家分店的國際企業，黃將國際總部設在屏東，他認為，創業階段不少人僅止於想像，但缺少去做的勇氣，很幸運屏東青年有著公部門陪伴，能一起做大夢。

潘孟安說，青年創業就該敢拚、敢衝，在逐夢過程或許曾經跌倒、抑或陷於泥沼，但若因此害怕而什麼都不做，注定一事無成；畢竟不同年紀就該接受不同挑戰，屏東不會拒絕任何一顆種子在此扎根、萌芽，一旦決定種下希望，距離夢想便不遠。