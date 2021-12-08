證交所指出，晉弘（6796）於今（8）日送件申請股票上市，為今（110）年第23家國內公司申請股票上市。

晉弘科技公司負責人為鄭竹明，公司實收資本額為3億餘元，以科技事業申請上市，主要產品包括多合一數位醫學五官鏡、醫學影像輔助辨識軟體、拋棄式內視鏡及其相關零組件等。

晉弘去（109）年稅前純益6023萬餘元，每股稅後盈餘（EPS）2.41元。