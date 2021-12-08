屬於台積電、英特爾、三星等國際大廠供應鏈的英特格，今年8月宣布在南科高雄園區投資60億元建廠之後，8日又加碼80億元，合計未來3年內，總共將投資140億元，在高雄打造在台最先進技術、支援5奈米含以下製程的廠區，未來，將是全球半導體供應鏈的英特格，全球最大製造基地。

針對英特格看好高雄，8日宣布再加碼投資，高雄經發局長廖泰翔8日表示，事實上，投資高雄事務所已掌握廠商投資動向，並指派專案經理自去年開始，密切與英特格聯繫，不論水、電、土地到人才，都已準備好，後續相關投資需求，高市府也都將全力協助，為業者排除障礙，加速建廠時程。

經發局表示，美商英特格是台積電、英特爾、三星、鎧俠（Kioxia）、以及SK海力士等國際大廠供應商，在全球半導體供應鏈，佔有舉足輕重地位，未來，高雄廠將生產5奈米、3奈米等先進半導體材料，且將優先供應台積電及本土半導體公司，壯大半導體高雄隊實力。

廖泰翔指出，高雄市長陳其邁上任後，積極打造優質投資環境，已陸續吸引包括台積電、默克、穩懋、以及英特格等多家世界級大廠，加碼投資高雄，累計投資額已突破千億元，幫助南部半導體S廊帶產業聚落逐漸成形，為高雄下個百年產業轉骨奠定發展基礎。

英特格台灣總經理謝俊安說明指出，英特格看好高雄半導體產業佈局及發展，決定加碼投資，位於南科高雄園區的新廠總面積，將由從原計劃的2萬7000平方公尺（約8168坪），倍增至5萬4000平方公尺（約16335坪），完工後，將是英特格全球最大的製造基地。

另，因應廠區擴大，也將再增聘100位具工程背景和製造相關經驗的人才，未來幾年隨著廠區全面營運後，將持續擴大員工編制。

「台灣將是英特格在亞洲最大的製造基地」，謝俊安表示，英特格在台深耕30年，此次投資計畫將進一步提升在台灣市場的核心能力，確保滿足客戶需求，強化對主要客戶供應的穩定度，並進一步在台灣穩定成長。