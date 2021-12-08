新冠肺炎疫情影響，旅宿業者個個陷入愁雲慘霧之中，除疫情最嚴峻時之外，露營產業反而因疫情從半飽和、即將走下坡的狀況走出，露營的人數不減反增。嘉義縣露營觀光產業發展協會8日舉行會員大會，理事長劉孟禾說，集結業者大家互相觀摩，要把嘉縣的露營產業做好、做大。

露營網路平台露營樂業者卓大叔表示，訂位狀況比疫情前成長約4成，因疫情關係2020年後有3到50萬人轉身投入露營，讓這個產業再現榮景。大阿里山區是露營的新生地，也是未來很有發展性的國際觀光旅遊要點，露營產業2019年已面臨半飽和狀態，但因2020年新冠肺炎疫情來襲而帶來轉機，全台有3至50萬出國旅遊人口轉身投入露營，也成了產業提升的起點。

卓大叔表示，希望透過露營這個亮點產業推動食用在地食材，包括阿里山咖啡、愛玉等， 也讓露友體驗在地很棒的原住民文化，另，還要結合旅行業，將外國人引進台灣，讓他們體驗台灣在地露營。

岩仔腳休閒露營區業者邱奕石說，原先營區準備10帳，目前增加到15帳，假日幾乎都客滿，平日也都訂到8、9成。水綠光露營知嘉業者柯曼表示，因為新冠肺炎疫情，部分遊客不敢住一般住宿，轉而尋找露營區，因較空曠、空氣清新，吸引不少人前來。

劉孟禾表示，嘉縣露協目前有近70個會員，分布以山區為主，針對露營法規等問題，全國露營總會在立法院做跨部會露營修法溝通，目前已取得初步共識，未來讓會員能合法申請，讓大家露營有保障、產業更蓬勃發展。

嘉縣長翁章梁說，露營是很夯的活動，過去在農委會時就發現沒有相關單位或法規能管理，將遊客安全、山地保育做好是協會成立很大的目的，經由大家的努力，嘉縣觀光會更好。