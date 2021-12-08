李成宰（右二）飾演宋玧妸偷腥夫，「渣」出心得。（friDay影音提供）

黃燦盛（左）飾演宋玧妸同父異母弟弟。（friDay影音提供）

韓綜《Running Man》班底之一的全昭旻在新劇《櫥窗：女王之家》中，展現了與節目中截然不同的形象，首集開場沒多久便在飛機上尾隨李成宰闖進廁所上演激吻戲碼，接著更有多場在飯店、遊艇與家中調情的唯美床戲，2人到了第3集甚至出現側身全裸的濃烈床戰，每1幕都令粉絲大吃一驚。除了在尺度上的突破之外，全昭旻也細細詮釋了表面看似單純無害，但其實心機深沈、過往遭遇不單純的新型態小三，她在劇中刻意接近宋玧妸讓2人結成閨密，卻又背地裡故意讓宋察覺老公出軌的行徑，讓觀眾看了恨得牙癢癢的同時也不禁感到不寒而慄。

另外，飾演宋玧妸丈夫的李成宰，則是3度詮釋外遇男「渣」出心得，他在近日受訪時表示：「就像用同樣的材料去做料理，每個人都會有不同的味道一樣，這次以不倫和癡情題材，會為《櫥窗：女王之家》帶來獨有的樂趣」。李成宰在劇中為了達成自己的野心，既要忍受嚴苛的岳母，又要努力扮演好「完美老公」的角色，還得盡量穩住小三不甘只是地下情蠢蠢欲動的心，面對太座逼問時更要急中生智讓老婆安心，因此講出了各種渣男語錄如「我沒告訴妳的秘密就是我愛著妳的心意」、「我到目前為止對妳表現的愛意只是全部的千分之一」，還使出了許多掩飾偷腥行為的障眼法，堪稱是所有人妻觀眾必看、提防的範本。而在本周播出的第四集最後，宋玧妸終於「抓猴」成功，親眼目睹老公和小三在樓梯間擁吻，全面戰爭即將引爆，後續劇情精彩可期。

飾演宋玧妸同父異母弟弟的黃燦盛，也在本周播出的第三集中正式登場，身爲偶像男團2PM的成員，卻在退伍後立即投入了以不倫戀爲題材的電視劇讓大眾頗為意外，據韓媒報導，燦盛透露自己在向2PM其他成員說出本劇的故事情節後，所有成員都非常驚訝地瞪大了眼，燦盛則是希望透過新的戲劇類型展現有別以往的魅力，也令人好奇他在劇中的後續發展。值得一提的是，2PM成員近期不約而同地都演出了新的電視劇作品，除了燦盛的《櫥窗：女王之家》，玉澤演主演的爆笑古裝搜查劇《御史與祚怡》、李俊昊飾演最帥霸氣君王的《衣袖紅鑲邊》均獲得了好口碑、高收視。上述3部皆可在friDay影音收看。