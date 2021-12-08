新北永和保平路今（8）上午被發現1具無頭、無四肢屍體浮在瓦磘溝水面，警方研判死者為男性，頭部、四肢遭鋒利刀具砍下成「人彘」，屍體尚未腐敗，死亡時間不超過2天；據悉北市信義分局今年6月才接獲1起兄弟爭產後，哥哥離奇失蹤案件，警方不排除與此案有關，目前信義警方已加入協助鑑識釐清身分。

永和分局今（8）獲報永和區瓦磘溝內發現1具屍體，警方到場後發現該屍體只剩軀體，沒有頭部與四肢，初步研判該具遺體為男性，穿有內褲，但頭部、四肢均遭到切斷，確認為分屍案，目前警方將溯溪到上游尋找殘肢，釐清遺體身分。

據ETtoday報導，北市信義分局今年6月接獲到1起親屬爭產案件，當事人的親屬報案稱2兄弟中的么弟為爭奪位於信義區松仁路豪宅，與哥哥發生爭執後，哥哥至今離奇失蹤；警方在哥哥住所未發現血跡、屍塊與人體組織反應，懷疑已遭棄屍，初步懷疑與今日在永和發現的屍塊有關，目前信義分局警方已派員到永和分局索取案情資料。

不過由於屍體切口平整，警方研判是遭鋒利的菜刀或開山刀剁斷，屍身已散發屍臭，但尚未腐敗，研判死亡時間應不超過2天，已報請檢察官相驗解剖釐清，是否與6月間發生的失蹤案有關待釐清；警方也查出當地1名30多歲的葉姓男子疑因賭債已失蹤8日，鑑識人員下午已採擷葉男父親的DNA，將與死者進行比對。