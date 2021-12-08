大陸多省市傳出公務員本月陸續表示收到減薪通知，幅度約兩至三成，最先影響範圍包括江蘇、浙江、廣東、福建、上海等省市。浙江一名公務員因年薪被降兩成半、約5萬元（人民幣，下同）而在網上訴苦，但卻被經濟負擔更重的網友吐槽。

上述的浙江女公務員表示，杭州財政部門早前在未公布具體原因下，宣布裁減公務員績效福利，認為嚴重影響很多家庭生活；希望網民幫忙擴散消息，以形成輿論抗議。然而有網民計出女事主的年薪達20萬元，遠較當地大部分民眾及外省公務員富裕，批評她身在福中不知福。該文章至周二（7日）已刪除。

此外，據指上海的派出所所長職級年薪，已由35萬元減至不足20萬元、科級公務員年薪由24萬元減至15萬元。爆料者形容減薪後，當地公務員家庭已還不起銀行貸款。

據了解，大陸公務員薪資分為固定薪金及績效福利，大陸網民留言分析，大陸疫情下經濟增長放緩，地方政府為開源節流，才決定降低公務員福利，估計其他省市即將跟隨。也有人認為，受減薪影響的省市均是當下公務員待遇最好的地區，估計是與大陸推進共同富裕有關。