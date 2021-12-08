2021年12月5日，中老(寮)鐵路通車雲南文化旅遊推介會暨西雙版納世界旅遊名城建設文旅峰會在景洪市舉辦，此次峰會的開展是主動融入中國「一帶一路」建設，深化與周邊國家及地區的文化旅遊交流合作的一大舉措，助力西雙版納世界旅遊名城建設。12月4日，西雙版納州委常委、宣傳部部長陳選良在西雙版納世界旅遊名城建設峰會暨瀾滄江·湄公河流域國家文化峰會上致詞時表示：「象」往的地方、嚮往的生活。西雙版納是瀾湄經濟帶上一顆璀璨的明珠，擁有優良的生態環境、濃鬱的民族風情、厚重的歷史文化、優越的區位條件。圍繞省委省政府西雙版納現場會推進「一城兩區」建設的定位和要求，西雙版納州委第九次黨代會明確：要以打造世界旅遊名城為載體，全域打造世界級康養旅遊目的地，全力打造國家級全域旅遊示範區，全力打造跨境旅遊示範區。

西雙版納州委常委、宣傳部部長陳選良。(圖/旺旺中時方偉光攝)

中老(寮)鐵路通車雲南文化旅遊推介會簽訂《昆玉蒲賽四城文旅系統協作協議》

舉世矚目的中老昆萬鐵路正式通車，徹底結束了普洱、版納不通火車的歷史，圓了沿線人民的鐵路夙願，把「滇中腹地」玉溪市、「世界茶源」普洱市、「植物王國」版納州緊密連在一起，推介會上，昆明市、玉溪市、普洱市、西雙版納州共同簽訂《昆玉蒲賽四城文旅系統協作協議》，四城將以中老鐵路為紐帶，共同促進文化旅遊聯動發展。老撾駐昆明總領館總領事瑪尼拉·宋班迪、馬來西亞駐昆明總領館總領事法依薩、孟加拉駐昆明總領館總領事阿米努爾·伊斯蘭姆、緬甸駐昆明總領館總領事多達昂、越南駐昆明總領館領事鄭國毅，以及老撾駐景洪領事辦公室主任門迪·西薩嫩，老撾航空公司駐昆明辦事處主任達英出席推介會。

昆明市、玉溪市、普洱市、西雙版納州共同簽訂《昆玉蒲賽四城文旅系統協作協議》。

昆明市、玉溪市、普洱市、西雙版納州共同簽訂《昆玉蒲賽四城文旅系統協作協議》。

西雙版納透過中老(寮)鐵路加速「一帶一路」建設

中老(寮)鐵路開通後，西雙版納在「鐵路時代」將如何在西雙版納文化旅遊業提速擴面？西雙版納州人民政府副州長趙家信在12月5日的峰會上表示，西雙版納要推進深層次文化和學術交流，推動西雙版納服務和融入「一帶一路」。要與社會各界共同攜手合作，加快推進文化旅遊融合發展、傳統旅遊創新發展、邊境旅遊開放發展、城市旅遊共用發展，加快建設「美麗中國雨林勝地」，更好地促進瀾滄江·湄公河流域各國經濟融合、經貿合作和人文交流，要將西雙版納打造成世人矚目的世界旅遊名城。

西雙版納州人民政府副州長趙家信。(圖/西雙版納文旅局提供)

學者專家為西雙版納世界旅遊名城建設提出建言

峰會上，專家學者以助推西雙版納世界旅遊名城建設積極建言獻策，提出了一個又一個務實舉措。「在國際上具有不可複製的旅遊地位以及不可複製的旅遊競爭力的世界性城市可稱之為『世界旅遊名城』。」成都大學教授徐茜就西雙版納世界旅遊名城建設展望建議道，首先要推出面向「一帶一路」國家旅遊發展的西雙版納方案，建立起以「一帶一路」國家為突破口的區域旅遊產業話語權，進而逐步推向全球話語權建構，將西雙版納發展成為「一帶一路」國家旅遊發展和交流的平臺，深化全方位的務實合作，打造緊密的利益共同體。同時，結合產業優勢推動發展全產業鏈的現代服務業和世界級旅遊產品，基於城市歷史與資源稟賦進行精准定位城市特色形象，完善公共服務配套和精緻服務，構築全方位旅遊市場和產業開放新格局。