歐盟執委會日前宣布《全球門戶》，將協助全球發展中國家興建鐵路等基礎設施。對此，《金融時報》分析，《全球門戶》明顯是為了抗衡中國大陸的「一帶一路」倡議；但卻缺乏適當資金與明確目標，「歐洲版一帶一路」恐走得步履蹣跚。甚至，歐洲雖想有別於一帶一路，主打不利用債務陷阱建立依賴關係，但報導卻認為，歐盟就是要建立依賴關係，只是歐洲的依賴更平等、自由與繁榮。

正如歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在9月份的承諾，「歐洲在中國擁有的銅礦區，或在中國擁有的港口間修築完美的道路，這一點都沒有意義。面對這類投資，我們要更聰明」。

《金融時報》指出，《全球門戶》是否如范德賴恩所說的創造更多主動性，全看三項指標：第一，它的規模是否足以和「一帶一路」相抗衡。第二，其僅限於支援基礎設施中的軟體，還是進一步分享軟體，也就是藉由歐盟法規與規範的植入，進而促成夥伴國家的經濟整合。第三，擁有更鼓舞人心的名字，如馬可波羅計劃。

※與一帶一路相比規模過小

從規模來看，布魯塞爾承諾7年內要提供3000億歐元。儘管有人質疑該筆資金來源，可能來自私人投資者；但《金融時報》指出，要是真的能興建3000億歐元的基礎設施，反對意見就顯得無足輕重。因此，問題不在於資金來源，而在於資金量。

如果這筆投資金額是在2000年代中葉時拋出，將成為足以改變遊戲規則的承諾；就算遲至2013年，當時習近平也才剛拋出一帶一路倡議，但這筆資金仍夠與之一搏。如今，光在大流行前，一帶一路計畫每年資助額就超過1000億美元。相較之下，《全球門戶》的比重似乎偏低。

文中認為，儘管與大陸一帶一路資金量相比，歐盟版或許顯得誠意不足；但若全數實現，依舊能產生相當龐大的衝擊；更何況，歐盟有意整合其軟體至硬體之中。

在《全球門戶》中，明確揭示基礎建設計畫會讓沿線國家與歐盟間的數據隱私、數位競爭法規以及歐洲運輸標準，進一步加以融合。這本該如此，特別是如果歐盟有意與「一帶一路」抗衡，其別無選擇，只能按照自己形象塑造對外經濟關係。這關乎利害，但歐盟領導人很少敢赤裸裸地公然說出。

布魯塞爾喜歡強調自己是「連結」，而非「依賴」；這可以理解，正如英國新任情報頭子所強調的，「一帶一路」透過債務或數據陷阱創造依賴。《全球門戶》的重點就是為各國提供一個比大陸陷阱更好的替代選項。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在9月份的承諾，「歐洲在中國擁有的銅礦區，或在中國擁有的港口間修築完美的道路，這一點都沒有意義。面對這類投資，我們要更聰明」。(圖/路透社)

※歐盟建立的依賴關係更平等、自由與繁榮

但《金融時報》認為這無疑是誤導。歐盟想要─也應該想要─建立依賴關係，而法規匯流是達成此一目的的辦法。正如《全球門戶》所揭示的目標，「強化數據、運輸與能源網路」，並提供「供應鏈整合」。事實上，這與北京所追求並無不同；一帶一路就是要讓所有的經濟關係朝中國大陸傾斜並適用其規範。

但歐盟與北京相異之處，在於大陸創造的依賴關係並不是都平等的；相較之下，選擇與歐洲聯結比加入一帶一路更能獲得自由與繁榮。

※夥伴國應承擔何種角色

此外，《全球門戶》看起來像一連串彼此不相關的建設案。換言之，當這些建設項目整合為同一網路時，會呈現何種願景，以及如何整合出明確願景，歐盟缺乏具體地描述。

報導認為，歐盟如果是想建立以歐洲為中心的國際經濟體系，就該更誠實的說出來，如此《全球門戶》的沿線國家也才能更有效地協調。

另一個問題是如果《全球門戶》試圖打造以歐盟為中心的網路，夥伴國家該發揮合種作用，目前歐盟還沒做出具體論述。但這卻是夥伴國家在物理、法律、制度等層面，與歐盟市場建立聯繫的正面機會。這種聯繫遠較單純簽署貿易協議還要更深入，而這也足以吸引沿線國家向北京的基礎設施補貼說不。