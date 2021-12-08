第3屆「馬祖莒光定向尋寶趣」將於連江縣（馬祖）莒光鄉登場，即日起至2022年2月28日止，凡報名並至馬祖莒光鄉踩點集章，即可獲得「同島一命包」，並有機會參加抽獎活動，有機會帶走行李箱、特色文宣品等好禮。

前兩屆馬祖莒光定向尋寶趣賽事邀請國內外定向越野菁英組及愛好者參賽，2021年因新冠肺炎疫情關係改採「莒光定向尋寶趣」旅遊推廣活動，以定向的概念加入尋寶元素，邀請旅客拿著尋寶趣活動的護照到莒光自由行，蒐集莒光美景美食。

連江縣交通旅遊局局長林長青表示：「莒光定向越野已辦理第3屆，今年因應疫情調整活動內容，延長活動時間、擴大旅客參與機會，保留定向尋寶元素，讓旅客能夠透過定向尋寶趣護照走訪莒光鄉，體驗當地特有的人文、戰地風情。」

活動限額800名，旅客需於「伊貝特報名網站」上填寫報名資訊，再於馬祖南竿鄉福澳港領取「莒光定向尋寶趣」護照，依照護照指示完成活動即可獲得同島一命包，含旅遊提袋與紀念毛巾，指定月份還加贈限量紀念衫與紀念便當盒。另外搜集兩個踩點印章即可獲得一次抽獎機會，每人最多可有4次抽獎機會，抽獎好禮包含精美行李箱、限量好禮及馬祖特色文宣品等。