台南驚見「搶房」奇景，台南市仁德區新建案「東都綠學」，今(8日)上午10點預售屋開放銷售，不過半夜就有近30位民眾在現場排隊等候，引起台南市府關注，台南市長黃偉哲也表示，若有炒房問題一定遏止。

台南有新建案開賣預設屋，現場大排長龍。（曹婷婷攝）

台南有新建案開賣預設屋，現場大排長龍。（曹婷婷攝）

臉書粉絲專頁「住宅週報」今(8日)凌晨2點PO出多張照片，位在台南市東區的「東都綠學」接待中心門口，目測有20至30位民眾漏夜排隊中，許多人還特地自帶桌椅，而住宅週報提醒，「竹北排隊買房，在台南復刻。凌晨2點10分，夜深了，天冷請保重」。

據了解東都綠學坐落於仁德區，該建案在今年10月開工，為地下3樓、地上14層的大樓，預計125年完工，預售開價每坪約32萬元至38萬元，有房仲表示，因開案價已是「未來價」，開案當天還有折扣價約1萬5000元，因為鄰近東區，生活機能便利，案場才比較熱絡。

消息驚動台南市府，地政局派人員到現場稽查，地政局表示，此案訂購門檻低，截至中午為止，共簽訂36張購屋意願書，成交件數並不多，目前尚無違反紅單轉讓規定。

台南市長黃偉哲則認為，從整體人口趨勢發現台南不動產熱銷，有一部分是投資，甚至有一部分是投機，呼籲消費者要冷靜下來，過度炒作不是一個很好的現象，他已指示消保官及地政局持續追蹤，如果發現有紅單交易及違法私下轉賣哄抬炒作情況，一定嚴查嚴辦。