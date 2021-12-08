新北市永和區8日上午發現一具無頭、無四肢遺體，消防人員將遺體吊掛上岸。（民眾提供）

新北市永和區保平路今（8日）傳驚悚無頭、無四肢男屍漂浮瓦磘溝命案，遺體頭部、四肢疑遭鋒利刀具砍下，宛如古代酷刑「人彘」。據了解遺體背部焦黑，右肩胛上還有一個拳頭大小的紅色印記，警方研判，該紅印應是太陽曬傷。此外，凶器應為菜刀或開山刀，死亡時間不超過2天，凶嫌很可能是熟悉地形的在地人。

新北市永和警分局8日上午10時22分獲報，永和區瓦磘溝內發現1具屍體，經員警到場查看，該具屍體只剩軀體，沒有頭部與四肢；據ETtoday新聞雲報導，報案人指出，死者背部焦黑，且右肩胛還有一處約拳頭大小的紅色印記。不過警方表示，該紅印經查看後，研判應是太陽曬焦。

初步勘驗，死者頭部、四肢均遭切斷，大腿剩下三分之一、手臂則是肩膀以下全部消失，雖然傷口處因泡水浮腫，但連接在軀幹上的殘肢長度卻異常對稱，確定是遭分屍；研判凶器應為菜刀或開山刀，屍體雖已散發屍臭，但尚未腐敗，死亡時間應不超過2天。

警方已派員在上下游搜索其他斷肢及在沿岸調閱監視器，清查可疑人車，同時採集檢體比對死者身分。專案小組也鎖定地緣關係清查中、永和地區近日失蹤人口，查出1名30多歲的葉姓男子疑因賭債已失蹤8日，鑑識人員下午已採擷葉男父親的DNA，將與死者進行比對。