新店槍擊案帽T殺手押解回台 北檢訊後聲押禁見追藏鏡人 18:192021/12/08 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 逃亡16天，狙殺咖啡商帽T殺手今押解回台。(中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 發生於今年11月22日的新店槍擊案，34歲嫌犯黃泳群行刑式槍殺咖啡貿易商何明勳，當天搭機直接潛逃大陸廈門，陸方8日協助將黃嫌遣返，台北地檢署將在訊問黃嫌後，以黃涉犯殺人重罪，且有逃亡事實、尚有共犯未到案，有勾串之虞，聲請羈押禁見，進一步追查幕後藏鏡人。 據了解，刑事局依兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，請求陸方協助遣返，北檢因黃嫌未遭通緝，因此發出拘票，供警方拘提黃到案。檢方將視警方初訊結果，再決定以遠距視訊或是採就地訊問方式對黃嫌進行複訊。 #黃嫌 #新店槍擊案 #北檢 #陸方 #帽T殺手 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 永和無頭人彘浮屍性別曝光 下身穿內褲 確認被分屍 - 社會 直播》帽T殺手自廈門押抵松山機場 解送台北看守所隔離 - 社會 7歲女童過馬路找爸爸 跨過中線瞬間遭BMW撞飛 - 社會 永和無頭人彘上半身2特徵曝光 警研判在地人犯案 - 社會 捷克跑山獸又出動了 山友攀南三段失聯13天家屬求援 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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