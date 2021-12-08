發生於今年11月22日的新店槍擊案，34歲嫌犯黃泳群行刑式槍殺咖啡貿易商何明勳，當天搭機直接潛逃大陸廈門，陸方8日協助將黃嫌遣返，台北地檢署將在訊問黃嫌後，以黃涉犯殺人重罪，且有逃亡事實、尚有共犯未到案，有勾串之虞，聲請羈押禁見，進一步追查幕後藏鏡人。

據了解，刑事局依兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，請求陸方協助遣返，北檢因黃嫌未遭通緝，因此發出拘票，供警方拘提黃到案。檢方將視警方初訊結果，再決定以遠距視訊或是採就地訊問方式對黃嫌進行複訊。