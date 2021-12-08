成大團隊獲得國際競賽iGEM榮獲金牌。(成大提供／曹婷婷台南傳真)

成大團隊獲得國際競賽iGEM榮獲金牌。(成大提供／曹婷婷台南傳真)

不少人愛喝珍珠奶茶，成功大學師生團隊更從珍珠奶茶找到靈感，設計出含有減壓性胺基酸taurine的珍珠，可作為慢性長期壓力輕憂鬱症新療法，參加國際遺傳工程機器設計競賽iGEM，從全球逾300支隊伍脫穎而出，獲得金牌。

成大iGEM團隊以海藻酸鈣製成含減壓性胺基酸taurine（牛磺酸）的珍珠，其功能可感受細胞氧化及干擾素變化，釋放taurine調節身體的壓力平衡系統，減少憂鬱發生。

團隊指出，會投入這項研發是源於新冠肺炎疫情，根據世界衛生組織研究，COVID–19防疫措施對心理健康帶來極大負面影響，失眠、焦慮引起的長期壓力及憂鬱現象，在後疫情時代，值得關注，而甜點向來會讓人心情好，於是從珍珠奶茶開啟契機。

成大iGEM團隊集結化工系吳意珣老師及莊怡哲老師、生科產業系王涵青老師、分子醫學研究所橋本昌征老師擔任指導，成員涵蓋醫學系、化學系、生科產業系、醫工系、環工系、航太系、光電系、化工系等跨領域14位學生。此次比賽同時提名最佳硬體設計獎、最佳教育獎及最佳永續發展影響力等獎項。

團隊指出，今年在硬體設計上，以微流體技術，仿腸胃道條件，了解細菌在小腸停留時間，評估產品用量及效果，同時透過線上互動，讓對合成生物學有興趣的中小學生參與討論，也和全球10多所大學召開視訊研討會。此外，今年也透過與企業合作交流，了解食品業生態與商業規畫，讓產品兼具研究創新與商業價值。