宋智孝（右）笑說最令她不安的就是要與對手演員南志鉉有肢體接觸。（八大提供）

宋智孝在主演韓劇《來魔女食堂吧》中首次扮演「魔女」，她坦言：「不僅是角色沒挑戰過，就連角色設定要留長指甲，也是我沒有嘗試過的。」宋智孝表示「魔女」一角吸引她最大的魅力是「能直接了當說出心中想法」，最令她不安則是要與對手演員南志鉉有肢體接觸。

該劇改編自同名奇幻小說，講述魔女宋智孝經營的「魔女食堂」，是1間能夠完成願望的深夜食堂，不僅提供客製化的美味餐點，還可實現人們心中的願望，不過想要實現願望，需付出對等的代價，因此被喻為暗黑版《德魯納酒店》。劇中宋智孝化身高冷美魔女，妝容、服裝令人眼睛為之一亮，由於她常在《Running man》中使出過人力氣，而有「不良智孝」稱號，在《來魔女食堂吧》拍戲空檔，她以魔女裝扮也不經意顯露出「暴力」的一面，引起大批網友熱議。

有次劇組開玩笑形容宋智孝身上的黑白色服裝和地板花色一樣，「原來這就是魔女的魔法，躺在地板就能偽裝」，聽到這番話，宋智孝忍不住氣回：「怎麼可以說是地板！過來和我打一架。」還有一幕她要用2根手指頭掐著南志鉉下巴，並把對方推出去的畫面，她會先確認自己的力道沒問題才拍攝，宋智孝開玩笑說：「因為我很怕我力氣太大沒拿捏好，如果真的出力的話會出事，南志鉉可能就真的會被我推回家了！」該劇15日起，每周一至周五晚間10點八大綜合台播出。