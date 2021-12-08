為促進居住正義並打造公平交易環境，政治大學攜手永慶房屋，打造不動產研究中心，以結合大學社會責任的方式，落實企業社會責任精神。

政大不動產研究中心記者會於今(8)日舉行，校長郭明政表示，政大與永慶房屋的合作，可說是非常成功的產學合作典範，從個案合作，到深入了解，最後共同建立長期合作的研究中心，對雙方來說，都是非常難得的經驗。

郭明政提到，非常感佩永慶房屋董事長孫慶餘堅持「先誠實、再成交」的房屋買賣理念，希望雙方合作共同新成立的不動產研究中心，能成為引領產業進步、創新的基地，共同創造社會、產業、學校、企業多贏共好的未來。

郭明政也說，我國企業研發年均高達新台幣6000億元，當中經費如能與大學合作，資金挹注高等教育，絕對能對學術研究與教學帶來幫助，因此樂見政大和企業共同研發或研訓，攜手培育人才。

永慶房產集團董事長孫慶餘指出，想起30年前回到台灣時，當時房屋銷售市場非常紊亂，房市當中有諸多掮客，且低買高賣、炒房暴利，使得消費者淪為待宰羔羊，因此他從國外引進新房屋仲介模式，後來更成立永慶房屋，投入協助立法推動，讓房地產銷售進入制度化，致力健全產業環境。

傳統的不動產研究，多把房屋當作是商品，聚焦在投資效益、房市預測等財務面的分析，但是房屋同時也是人民生活的必需品，對社會有極大的影響，健全的房市能為社會帶來安定的力量，永慶房屋因此每年挹注千萬經費，在政大落實相關研究，期盼帶動居住正義。

孫慶餘提到，每個產業發展久遠後，難免遭遇制度窒礙難行或跟不上時代等問題，因此永慶房屋攜手政大，共同致力打造產官學合作平台，一同改善不動產環境。