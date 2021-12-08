安心亞化身耶誕大使，麋鹿型男從禮盒中神秘現身，為她贈送Logitech多款實用鍵盤滑鼠。（陳俊吉攝）

安心亞推薦MX Master3滑鼠是她認為最實用的耶誕禮物。（陳俊吉攝）

安心亞8日出席耶誕選禮大賞活動。（陳俊吉攝）

安心亞今(8日)受「Logitech」羅技邀請出席耶誕選禮大賞活動，她向來是跨年晚會「嬌」點，今年將獨家表演獻給高雄，她預告服裝尺度「嚇死你！」被追問會露南半球還是北半球？她賣關子說：「會有一顆球，是完整個圓，沒有分邊。」同場還有郭書瑤較勁性感，她說，大家一起跨年，很熱鬧，就是各找一個適合自己的風格，表示會跟以往的表演風格不太一樣，真的蠻用心的。單身6年的她，今年終於有了約會對象，她笑說：「有！還在醞釀觀察中，而且不只一個。」說完又補一句：「你們看不出我在逞強嗎？」

被問到是否有新戀情，安心亞說「我是覺得⋯⋯記者都會斷我桃花，拍我都是選那種我剛健完身、素顏、頭髮很亂的照片，有跟男生吃飯幹嘛都不拍？搞得我私生活都只有跟女性友人。」表示自己其實很搶手，只不過一直處於醞釀的階段，解封之後「我又開始忙工作的事情，所以就更醞釀了」。

今年耶誕節她在苗栗工作，打算跟舞者玩交換禮物，她分享自己交換禮物的超雷經驗，「我曾送過一大箱豆干給朋友，我覺得很好吃。結果讓對方臉上瞬間三條線，又氣又好笑。」她差點因為豆干被列入朋友圈黑名單，而她收過最雷的禮物是公仔，「我收到公仔不知道放在那邊要幹嘛，我覺得送禮物要送實用的比較好，像是鍵盤滑鼠就很實用。」