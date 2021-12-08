旺宏電子董事長吳敏求獲頒由遠見雜誌舉辦的2021第19屆遠見高峰會「終身成就獎」，以表彰其卓越領導及企業經營，尤其建置了全球首座無紙化半導體工廠，並以大數據確保產品品質，率領旺宏成為世界級記憶體製造商，成為台灣半導體產業發展的先驅，對產業鏈影響深遠。再者，吳敏求不忘回饋社會，專注於培育人才與研發技術，並長期支持科普教育，為具有遠見的領導者與實踐家。

吳敏求於受獎致詞時表示，感謝《遠見》頒授這個大獎給他，他也非常感謝妻子多年來的支持，32年的創業努力，如果沒有妻子的支持，將無法全心聚焦發展半導體事業，另外，也謝謝旺宏全體同仁非常支持他的想法，相信從今天往後看，旺宏的前景會更光明。

遠見高峰會肯定吳敏求擁有遠見，創立旺宏電子第一個十年即成為全球成長最快的半導體公司。吳敏求更成為台灣首位登上《富比世》封面的企業家。尤其他推動第三類股上市，吸引海外資金投注台灣高科技產業，更是全球第一人結合統計學及半導體知識，發展半導體生產自動化，並以「Forward Design」思維，自行研發產品，翻轉了當時台灣以代工為主的經營模式，對台灣半導體產業發展有著深遠的影響。

除了企業經營外，吳敏求更支持教育，厚植人才資本，設立「旺宏金矽獎」及「旺宏科學獎」，推廣科普教育，並承諾每年捐贈一億元，連續十年支持母校成功大學創設「敏求智慧運算學院」以引進國際師資，推動智慧運算及跨域人才培育的創新教育制度。教育部長潘文忠推崇其重視社會教育，培育科學人才，是企業家典範。