台東林管處與向陽薪傳木工坊攜手，展出利用疏伐木國產材打造的各種精緻家具，令民眾驚艷。（莊哲權攝）

台東林管處與向陽薪傳木工坊攜手，展出利用疏伐木國產材打造的各種精緻家具，令民眾驚艷。（莊哲權攝）

走過10年的台東向陽薪傳木工坊，部落工匠從製作小積木開始，現在已經能打造出充滿質感的精緻家具，近幾年來更與台東林處攜手，讓疏伐木國產材發光發熱，重現台灣原生木的風華，今起舉行成果展， 展期至12月30日。

在台東故事館的展場裡，包括玄關、書桌組、書架，餐桌等等，全都使用國產材製作，透過木工的精細技巧，展現出國產木頭質樸、溫潤的質感及原木美麗的紋理，都些家具製品都是由屏科大教授黃俊傑教授帶領向陽薪傳木工坊以居家創意設計概念為基礎製作產出，展現木工坊10年有成。

位於南迴公路多良火車站上方的向陽薪傳木工坊於2009年在各界捐款支持下成立，部落工匠從製造積木開始，不斷學習、累積經驗，自2016年起，台東林管東處與工坊合作生產疏伐木家飾，成為林務局在東部地區推動國產材微型產業鏈的要角。

林務局長林華慶表示，從2017年開始宣示國產材元年，當時自給率還不到1％，為振興林產業積極推動國產木竹材，計畫在2027年達到木材自給率5％，從運用在文創商品到家具生產，透過與各地業者、木工坊合作開發疏伐木的多元利用，讓民眾更直接從生活端接觸使用國產材的製品，逐步提高木材自給率，進而達成森林資源永續利用的終極目標。

台東林管處長吳昌祐指出，在漂流木或疏伐木等國產材的加工創作與木育教育推廣上，向陽薪傳木工坊是林管處長期得力的合作夥伴，這次合作推出「台東木藝創生國產材家具展」，更是公私協力共同推動國產材產業的重要里程碑。