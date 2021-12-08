大陸建設首度插旗南京東路五段、全台第一筆危老重建飯店案「鐫萃」，今（8）日傳出銷售捷報！開賣一季，就被高端資產族群收購6成，每坪成交均價高達158萬元；代銷業者今天透露，其中還有企業主大戶，狂砸2.5億元，「掃」走一整個樓層、總共3戶，情有獨鍾。

由大陸建設與南京東路五段台北馥敦飯店合建、全台第一筆危老重建的飯店案「鐫萃」，在千呼萬喚中終於在今年八月推出，迄今開賣才短短一季，就開出紅盤，銷售6成。

負責代銷的甲桂林廣告董事長曹瑞濱表示，大陸建設成軍10餘年以來持續與國際級大師合作，開發完成多筆膾炙人口的傑作，迄今圈粉無數，成績有目共睹。

曹瑞濱表示，此次大陸建設「鐫萃」特別結合凱悅酒店集團旗下前衛時尚品牌「Hyatt Centric凱悅尚萃」，在南京光復金融商圈投資興建的酒店式公寓「鐫萃」預售案，結合一級地段、特級建商及頂級服務，在硝煙四起的南京光復商圈異軍突起。而銷售奏捷的關鍵，就是在於四大軟件實力，即：精品宅、國際級酒店式管理、義大利重量級大師操刀的精裝修、及服務。

甲桂林表示，大陸建設推出的住宅案，不僅廣獲客戶信賴，更已走出規劃、設計、品質、服務兼具的獨特品牌之路。堅實的品牌力加上近期通膨效應發酵，大陸建設「鐫萃」開案三個月，即創銷售佳績。甲桂林廣告業務副總經理周智柔表示，今年房市有雙引擎同步帶動，包括：資金行情、景氣行情，以今年上市櫃企業獲利來說，法人估計至少3.92兆元；游資龐大，各國政府大灑鈔票，更促成通貨膨漲帶動經濟成長效果顯著，全球金融市場資金飽滿，更使股市及房市受惠。看準這波預期通膨效應，「鐫萃」也成為高資產買家競相追逐焦點。

周智柔表示，「鐫萃」擁有頂級地段、高端服務及特級建商打造，一開案，即受到高資產買家青睞，迄今銷售已突破6成，每坪平均成交價為158萬元，為全戶精裝修的價格。主要買家，以中山區企業主居多，甚至還有大戶一口氣以2.5億元「掃」走高樓層三戶，一整個樓層，共計150坪。「鐫萃」為馥敦飯店南京館危老改建，成功塑造飯店宅的大陸建設攜手馥敦集團，更將引進凱悅飯店集團旗下以設計時尚聞名的全球潮牌，將是亞洲第六家、台灣第一家進駐的「凱悅尚萃」國際酒店。

甲桂林廣告業務部主任鄭捷表示，凱悅集團選地關鍵向來瞄準都會精華區，預見台灣躍昇的國際地位及台北首善之都快速發展的能量，兩大頂奢品牌「Park Hyatt柏悅酒店」、「Andaz安達仕酒店」，即將進駐信義計畫區中信銀原松壽路總部「The Sky Taipei」；另外，坐落在南京光復金融街廓的「凱悅尚萃酒店」，則是信義計劃外溢商圈的一環，如中壽、中華開發、台塑大樓、台北金融中心企業總部，都已大舉進駐台北華爾街商業核心，看準區塊都更計劃的動能與轉型，結合一橋直抵南港內科園區潛力，提前卡位南京金融大道。

甲桂林表示，「鐫萃」是大陸建設繼松江南京法式飯店宅「琢豐」之後再攀高峰的國際飯店宅，以七十載大陸工程為營建後盾，近年來陸續見證創新、品質、美學領先業界的豐碩成果，秉持國際視野理念，攜手卓越建築團隊、打造世界建築的意志力、執行力與品牌力已深獲客戶信賴。

加上通膨之後業界不斷將上漲的營建成本反應在房價上，甚至為了降低成本降低建材規格，但大陸建設仍堅持用最頂尖的建築團隊打造高品質的好建築；甚至提供領先業界的完整精裝修創新服務，為客戶省下裝潢設計費及漫長裝修期，並享受國際大師精緻的裝修設計品質，交屋即入住，讓客戶對大陸建設的創新思維更感驚嘆！ 大陸建設為了回應台北國際化城市風貌，「鐫萃」再次邀請國際建築團隊操刀，鐫刻台灣茶田地景紋理洐序流形式樣，超白透明建築地標致敬時代未來美感，將酒店與住宅兩個靈魂合而為一。公共空間融入馬賽克藝術、幾何崗石列柱、品味獨萃的藝術大廳兼具社交及私密功能，更首創戶戶大面寬私享玻璃陽台花園，揭啟台灣酒店公寓全新一章的奢享場景。