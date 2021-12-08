特力（2908）集團受惠年底前耶誕出貨旺季，8日公佈11月合併營收35.5億元，與去年同期成長11.7％；累計1-11月合併營收230.4億元，較去年同期成長10.2％，單月、累月營收均呈現雙位數成長，展望12月仍處旺季時段，全年營收有望持續兩位數成長。

特力集團今年以來貿易業務仍是暢旺，11月貿易營收達20億元，較去年同期成長18.2％，占整體營收比重56％；而零售業務亦隨著電商比例擴大，11月營收達14.9億元，占整體營收比重42％，比例攀高。特力強調，貿易業務持續連兩年月月兩位數成長，顯示歐美客戶拉貨需求依舊暢旺，出貨成長動能可望持續延續至明年第一季，目前新冠肺炎疫情尚未靠近終點，變種病毒的出現讓全球經濟的復甦及全球供應鏈的穩定再次投下變數，特力集團持續推動供應鏈的全球化佈局，以及運用與航運、貨物代理等業者建立長期穩定合作關係，繼續發揮彈性及穩健的出貨實力。

而台灣零售事業11月營收增長，主要還是受惠雙11購物節、以及振興五倍券的帶動，消費者添購家俱和裝修的需求明顯成長，整體較去年同期增加6.4％；累計1-11月合併營收達151.7億元，較去年同期成長1％，顯示台灣零售無論是實體，還是線上通路的業績已經從疫情困境中反轉，未來因應後疫情時代的新消費型態、房地產市場交易持續熱絡以及適逢年底居家裝修換新潮等因素加持，有望使台灣零售實體和線上雙通路銷售，持續呈現穩健成長曲線。