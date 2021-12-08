缺料一略有緩解，台達電（2308）11月營收立刻以273.36億元創單月歷史次高，月增3.6％、年增7％。法人表示，雖然12月初起歐美客戶已陸續進入半休假狀態，但缺料讓旺季遞延的效應帶動下，12月營收仍有機會維持在相對高點。

3C產業使用的半導體零組件缺料問題從8、9月開始看見曙光，然而台達電卻是8月才開始面臨半導體零組件缺料困擾，致使第三季營收成長性不如預期，獲利能力也受到影響，不過台達電先前在法說會中表示，客戶訂單持續暢旺，只要料況能夠配合，第四季營收有機會比第三季成長。

而在10月營收持穩在263.78億元的相對高點後，隨著緊俏的料況稍有緩解，台達電11月營收來到273.36億元、創下單月營收歷史次高，只比9月創下的歷史新高紀錄少了800萬元，累積前11月營收為2846.16億元，比去年同期成長11％。

法人表示，對台達電來說，半導體零組件缺料還是如影隨形，即使如此，供應鏈整體來看已經不再處於缺料的頂點，對於客戶拉貨動能頗有助益，比如說，大客戶蘋果iPhone所需半導體零組件到位、組裝廠全力趕工並重新啟動拉貨，被動元件11月營收就比10月明顯成長不少，而飽受車廠缺料、拉貨動能薄弱，致使營收連續停滯好幾個月的電動車部門，營收也比10月稍為好轉一些。

往年11月已經是旺季尾聲，不過今年受到缺料影響，不僅台達電樂觀預期第四季營收有機會優於第三季，法人也表示，只要料況能夠配合，12月營收應該不會太淡，可望維持在相對高點。