嘉義in89豪華影城旗艦店將放映IMAX版本《蜘蛛人》漫威電影。（嘉義in89影城提供）

嘉義in89豪華影城旗艦店將連映三集IMAX版本《蜘蛛人》漫威電影。（嘉義in89影城提供）

蜘蛛迷獨「嘉」看過癮！嘉義in89豪華影城旗艦店，開啟全臺唯一IMAX版本「蜘蛛人不眠夜，一口氣連看3集」活動，即日起預售，僅有12月17、18日兩場，只在嘉義in89獨家放映，並加送限量全臺獨家IMAX原裝進口電影贈品。

嘉義in89影城表示，全球知名導演史蒂芬史匹柏、諾蘭公認IMAX是觀影視覺體驗的最高標準；IMAX不只是銀幕超大，還可以讓觀眾的視角平均拓展到70度寬，電影畫面可以涵蓋全視野，達到沉浸式的視覺參與體驗。

嘉義in89影城表示，嘉義in89豪華影城的IMAX設備規格獨霸臺灣西部走廊，採用最新款的雷射放映系統，色域表現均遠遠優於現有的傳統IMAX，音響系統更擴充到全動態12.1聲道，將整體觀影體驗直接推升到最高點。

嘉義in89影城表示，嘉義in89豪華影城擁有最多種版本觀影選擇，IMAX、LUXE、MX4D，且有動態座椅效果，以及許多模擬實感的環境特效，如下雨、氣味、風效、煙霧等全面的感官刺激觀影體驗。

嘉義in89影城表示，影廳有最舒適的翹腳躺椅搭配如鏡面般高達92％反射率的終極銀幕，觀影超享受，嘉義in89豪華影城旗艦店《蜘蛛人：無家日》12月17日起的各種版本場次，即日起同步預售販賣，現場展出雲嘉地區唯一1：1的蜘蛛人模型，供蜘蛛迷拍照留念，相關訊息請查詢in89官網。