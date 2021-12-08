家事到底應該誰來做，是引起許多夫妻吵架的導火線，尤其一天三餐，天天洗吃完飯後的一堆碗盤，可能令人一肚子火，一名網友表示，發現家中自從有了洗碗機後，就不用這麼忙了，對於有人將洗碗機視為挽救婚姻的「必備神機」，他則認為，雖然不至於說是神器，但用過肯定回不去！

一名網友在《PTT》表示，對於有人說洗碗機是「雞肋家電」，他則認為，這大概是沒在煮飯、也沒在洗碗的人才會講的話，因為要洗的碗盤不是只有裝飯、裝菜的那幾個，包括備料、烹飪的過程，會有相當多的湯匙、筷子、小碟子、保鮮盒要洗，過去他都是邊煮邊洗，這樣才能減少之後要洗的量，要是通通留到吃完再處理，那個量會是你看到的2倍以上。

原PO指出，自從家裡有了洗碗機後，就不用這麼忙了，不管是小碟子還是調理機的攪拌刀，或者是鍋鏟、鍋蓋、刨刀、壓泥器、濾油網等等，通通可以交給機器洗，因此現在備料就更不用省碗盤了，對於常下廚的人來說，洗碗機幫了不少忙，直呼「用過肯定回不去」。

原PO強調，不要再說什麼洗碗只要10分鐘，「你的歲月安好，是因為有人為你負重前行，你真的自己煮、自己洗才會知道那loading是怎麼樣」。

貼文曝光後引起熱烈討論，網友紛紛回應、「中肯給推」、「真的自己煮才知道有多少鍋碗瓢盆要洗，絕對不是只顧吃飯的人看到端上桌的那些」、「洗碗哪來的十分鐘就搞定」、「光是氣炸鍋用完，我就要洗5-10分鐘了」、「用過真的回不去，每天張羅吃飯洗碗，能省心就是好物」；不過也有人點出美中不足之處表示，「缺點是鑄鐵鍋不能丟洗碗機洗啦」。

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