【LIVE直播】帽T殺手採「空橋模式」逮捕返台 松山機場最新畫面

新店區花園新城社區上月22日發生咖啡商人遭槍手「行刑式」槍殺，黃姓槍手犯案後兩度變裝潛逃到廈門，黃嫌昨(7日)解除隔離後即遭廈門公安局逮捕，並帶回拘留所，國台辦也罕見地立刻宣布將黃嫌遣返回台，刑事局兩岸科幹員昨天與廈門公安局連繫後，今上午立即搭乘立榮班機前往廈門，刑事局幹員與廈門公安局人員進行確認身分後，廈門公安立即押著黃姓兇嫌走上空橋，刑事局兩岸科幹員接手後，立即上銬逮捕，隨後搭乘原班機，於下午6時33分左右返抵松山機場，《中時新聞網》將全程進行直播。

押解過程中，由於嫌犯疑似癲癇發作身體不適，警方緊急安排機場醫護人員診療，因此押解離開機場時間也跟著延誤。警方原訂安排動線為押解嫌犯從一般旅客入境門入境，臨時更改押解動線，由救護車從另一處出口，押解嫌犯離開送醫。

警方原訂安排動線為押解嫌犯從一般旅客入境門入境，臨時更改押解動線，由救護車從另一處出口，押解嫌犯離開送醫。(翻攝直播畫面)

據了解，黃嫌抵達松機後，因屬重罪嫌犯，將直接送往台北看守所進行隔離舍房進行檢疫隔離。負責押解回國的刑事局幹員，也將比照國籍航空機組員採取「5＋9」的模式進行隔離。

刑事局除暴特勤隊抵達機場。（翻攝畫面）

刑事局依兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，發函請求陸方協助遣返，今天上午派員搭機飛往廈門，在機場空橋交接人犯後，已於下午5時在廈門登機，黃嫌在飛機內的照片曝光，他穿著全套防護衣，左右兩側各坐著1名刑警押解，預計6點半左右抵達松山機場，這是在兩岸今年首位在共打機制下遭遣返的刑事犯。