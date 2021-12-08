位在南非的非洲衛生研究院近日針對12名接種輝瑞及BioNTech疫苗者進行臨床試驗，初步結果顯示疫苗產生的抗體當中只有四十分之一能預防Omicron變種病毒。主持這項研究的病毒學家席格爾（Alex Sigal）表示，儘管數據顯示疫苗對Omicron的預防功效大減，但仍可預防重症。