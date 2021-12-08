韓國7日新增7175例新冠肺炎確診病例，是單日新增確診病例首度突破7千例，且當日新冠肺炎死亡人數也有63人。韓國自11月推行「與新冠肺炎共存」政策後，多項防疫限制鬆綁，不料國內確診病例再度暴增，再加上Omicron變種病毒肆虐，使韓國醫療系統瀕臨癱瘓。韓國至今累積38例Omicron確診病例。