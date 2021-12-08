阿拉伯聯合大公國宣布明年元旦起，周末將從現行周五、六改為周六、日，並實行周休兩天半，公家機關每周五上班半天，目的在提高生產力並改善工作、生活平衡。中東國家長久以來將周五、六視為周末，因為周五是伊斯蘭教聖日，但阿拉伯聯合大公國為了與全球接軌而決定做出這項改革。