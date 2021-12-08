印度央行8月宣布基準利率維持不變，回購利率及逆回購利率分別在4.00％及3.35％。央行總裁達斯（Shaktikanta Das）表示，儘管國內經濟持續復甦，但成長力道還不夠強，再加上近日新冠肺炎變種病毒Omicron讓全球疫情再度拉警報，因此央行將繼續維持寬鬆政策。央行依舊預期今年度（明年3月底止）印度經濟成長9.5％，通膨率5.3％。