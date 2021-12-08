新北市板橋區縣民大道某百貨前的遊樂設施旋轉木馬，今（8）日下午1名5歲伊拉克籍男童乘坐旋轉木馬時，不慎被夾斷右手3指指節，隨後緊急送醫搶救。意外發生後，旋轉木馬已拉起封鎖線暫停運作。

今天下午4時10分許，伊拉克籍5歲男童由家長帶往百貨公司遊玩，在乘坐付費旋轉木馬時，不慎右手食指、中指、無名指遭夾斷，救護人員到場時，男童嚎啕大哭，已緊急送往亞東醫院。事發原因及責任警方已在調查釐清。