四大公投倒數10天，最民調顯示，反萊豬、公投綁大選皆有過半民眾支持，另兩項公投案珍愛藻礁、重啟核四，則是拉鋸狀態。而這份民調結果也在網路上引發討論，還有網友緊跟時事喊出「四個同意替高嘉瑜出氣」口號。

根據《TVBS》最新民調顯示，表示會去投票的民眾中，有47%一定會去、17%可能會去，若以表態「一定會去」投同意票的受訪者粗估同意票數，同意反萊豬、公投綁大選同意票數分別佔18歲以上民眾的27%及26%，可能通過門檻；至於珍愛藻礁、重啟核四的同意票數分別是20%、24%，可能未過25%門檻。

另該民調也指出，在是否禁止萊豬進口部分，有55%民眾同意禁止進口，不同意禁止則有33%，另12%沒有表示意見；公投綁大選有53%民眾表示同意、35%不同意、11%未表示意見，相較11月的調查結果，同意比例增加3個百分點，不同意比例則減少2個百分點。

針對重啟核四，有46%民眾表示同意、42%不同意、12%沒有表示意見。和上個月相比，同意重啟的比例增加4個百分點，不同意比例則減少3個百分點；三接遷離藻礁部分，39%民眾同意遷離接收站、35%不同意，兩者比例都比上個月增加2個百分點，另25%未表示意見。

此事也在PTT上引發網友熱議，「我就是要同意核四，看誰要出來負責」、「兩黨都沒動員投票，票開不出來，投票率大概會很慘」、「不用那麼急，18號就知道了」、「這份民調同意都大於不同意，就看投票率了」、「我什麼都不信，選票才是真的」。

有些網友則表示，「四個都同意，人民大勝利」、「看起來四個同意居多，加油」、「四個都同意，民進黨下去」、「四個同意蓋下去」、「四個同意替高嘉瑜出氣」、「四個都同意，塔綠班生氣氣」、「強烈支持跟民進黨對著幹，四個同意下去」。但也有網友說，「四個不同意，讓白藍生氣」、「我會投四個不同意啊」。