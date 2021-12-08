台中梧棲囝仔陳鶴儀，今年告別調查局歷練後轉任律師，有感於家鄉法律服務能量不足，他回鄉開設「陳鶴儀律師事務所」，將於11日正式開幕，盼能減輕鄉親面對法律的無助窘況。

陳鶴儀表示，他於大學修讀法律時，常有親友前來諮詢法律問題，當時即感台中海線地區律師事務所不多，有法律需求之民眾僅能求助議員、區公所定期法律諮詢，因此萌生有朝一日回鄉提供法律專業、服務鄉親心願。

陳鶴儀任職法務部調查局調查官時，選擇回到駐地在家鄉航業調查處台中調查站，公職服務期間有機會更深入了解台中海線地區，包含台中港、關連工業區、台中港科技產業園區等台中港商業區，對海線人文及歷史脈絡有更深切了解及掌握，有利法律服務時，能結合地緣及時空背景，提供鄉親更完整圓滿的選擇。

由於近年遠雄集團於台中港商業區造鎮、台中港成為國家推動離岸風電政策之母港、日本三井集團OUTLET進駐、中港加工出口區轉型為科技產業園區等因素，使得海線地區人口迅速增加，而發展日趨繁榮之時，法律問題、糾紛亦隨之增加。

陳鶴儀毅然決然辭去調查局穩定公職，拿出多年前即已考取律師牌，轉換跑道成為律師，並決定在家鄉梧棲區開設「陳鶴儀律師事務所」，期能以己身之專業及熱情，提供海線地區民眾優質法律服務，減少海線鄉親因法律問題、訴訟需求而奔波市區，身心俱疲之苦，並持續深耕、推動家鄉法律服務能量及品質。

陳鶴儀為土生土長梧棲囝仔，梧棲中正國小、中港高中國中部、高中部、文化大學法律系畢業，曾任宜蘭地方法院執達員、法務部調查局調查官。